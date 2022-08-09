خضع حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الثلاثاء، لاختبارات لياقية تمهيدًا لانطلاق الموسم الرياضي الجديد.

حكام الدوري يخضعون لاختبارات لياقية

وأجرى حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المشاركين في المعسكر الخارجي المقام في مدينة نوفي ساد الصربية اختبار اللياقةYnamic YO YO ، والذي يحدد القدرات اللياقية والتكنيكية للحكم.

ولفت الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، إلى أن الاختبارات أجريت بقيادة مستشار اللياقة البدنية في الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”، آليخو بيريز والفريق التدريبي للجنة الحكام.

راحة للحكام

ومُنح الحكام راحةً في الفترة المسائية عن المحاضرات وعن التدريبات المسائية، فيما ستعود غدًا الأربعاء التدريبات في الفترة الصباحية والمسائية والمحاضرات التثقيفية التي يقدمها مجموعة من المحاضرين الآسيويين والدوليين.

وانطلق معسكر حكام دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في نوفي ساد، يوم الأربعاء الماضي ويستمر حتى الخامس عشر من الشهر نفسه استعدادًا للموسم الجديد.