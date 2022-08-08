أعلنت شركة الرياضة السعودية SSC، قبل قليل، عن نقل منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس السوبر السعودي بداية من الموسم المقبل.

نقل الدوري والكأس والسوبر عبر قنوات SSC:

وجاء البيان كالتالي: “أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم، أنه إشارة إلى البيان الصادر من قبل بشأن طرح كراسة النقل التلفزيوني بداية من موسم 2022/ 2023؛ فقد تم توقيع اتفاقية حقوق النقل الحصري للبطولات لـ3 مواسم مع شبكة SSC الرياضية التابعة لشركة الرياضة السعودية”.

وأضاف البيان: “ووصلت قيمة العقد إلى 900 مليون ريال، ويمتاز العقد الجديد باتساع الرقعة الجغرافية للمسابقات عبر بثها في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط عن طريق قنوات SSC وباقة الرياضة على شاهد وGOBX”.

وتابع البيان بشأن نقل الدوري والكأس والسوبر عبر قنوات SSC: “تعكس الاتفاقية التي تمنح شركة الرياضة السعودية حقوق البث الفضائي والرقمي لبطولة الدوري القيمة المرتفعة للمسابقات السعودية”.

5 برامج مختصة بكرة القدم:

وأعدت قنوات SSC، 5 برامج مختصة بكرة القدم السعودية، بالإضافة إلى نشرات إخبارية تعرض عبر قناة مفتوحة للمشاهدين، كما سيتم نقل المباريات مجانًا بتقنية SD، بينما سيتم النقل بتقنية HD عبر قنوات خاصة بالاشتراكات على GOBX ومنصة شاهد.