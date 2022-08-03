ارتفع صافي أرباح البنك السعودي البريطاني “ساب” بنسبة 17.74% في الربع الثاني من 2022، إلى نحو 1.08 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 919 مليون ريال أرباح البنك في الربع المماثل من 2021.

ارتفاع دخل العمليات:

وقال “ساب” في بيان على موقع السوق المالية (تداول) اليوم الأربعاء، إن سبب ارتفاع صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل بنحو 161 مليون ريال في الربع الثاني من 2022، على أساس سنوي، هو ارتفاع دخل العمليات وكذلك ارتفاع حصة الأرباح في الشركات الزميلة، وقابل هذا جزئيًا ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة وإجمالي مصاريف العمليات.

وأضاف أن سبب ارتفاع دخل العمليات يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة والدخل من الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة في قائمة الدخل وأرباح صرف عملات وصافي دخل الرسوم والعمولات والدخل من العمليات الأخرى.

ارتفاع صافي الربح:

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح بنك “ساب” بنسبة 7.77% في الربع الثاني من 2022، مقارنة بصافي ربح 1.004 مليار ريال في الربع الأول من 2022.

وارتفعت أرباح البنك بنسبة 8.22% في النصف الأول من 2022 إلى نحو 2.09 مليار ريال، مقابل 1.89 مليار ريال في النصف الأول من 2021.