نصح د. محمد الأحمدي بأهمية شرب الماء بانتظام، وعدم الانتظار حتى الشعور بحالة العطش.

#من_السعودية | أ.د.محمد الأحمدي: لا تنتظر شعورك بالعطش لتشرب الماء.. لأن "العطش" يعتبر آخر مراحل الجفاف.💦

#قناة_السعودية pic.twitter.com/zFZrEN9Boq — قناة السعودية (@saudiatv) August 21, 2022

لا تنتظر العطش

وقال الأحمدي، لا تنتظر شعورك بالعطش لتشرب الماء، موضحاً أن “العطش” يعتبر آخر مراحل الجفاف.

الحلوى والأطفال

كذلك نصح الأحمدي، بعدم مكافأة الطفل بالحلويات، مؤكداً أن الإفراط في تناول الطفل للحلويات تضره صحيًّا.