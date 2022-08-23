يهدف الغسيل الكلوي البريتوني إلى إزالة الفضلات من الدم عندما تعجز الكليتان عن القيام بوظيفتهما على نحو سليم.

وقال استشاري أمراض الكلى والباطنة الدكتور فاضل الرويعي إنه منذ سنوات عدة يدعم التوعية بهذا النوع من العلاج التعويضي لمريض الفشل الكلوي.

مفهوم العلاج البريتوني

وأوضح الرويعي خلال تصريحه لـ” المواطن” مفهوم العلاج البريتوني الذي يتم باستخدام محاليل طبية معقمة تحتوي على عدة تراكيز من الجلوكوز وكذلك الأملاح المهمة، تترك داخل تجويف البطن لفترة ويعمل الغشاء البريتوني كفلتر لتصفية السموم وبعد ذلك يتم تفريغ المحلول إما يدويًا أو عن طريق الجهاز.

وتابع الرويعي أن هذا الأسلوب هو العلاج التعويضي لمريض الفشل الكلوي النهائي ويكون خلال مرحلتين: زراعة الكلية أو الغسيل الكلوي بنوعيه (الدموي والبريتوني ويسمى الصفاقي).

وأشار الرويعي إلى أن 8% تقريبًا من مرضى الفشل الكلوي النهائي بالمملكة العربية السعودية يتعالجون بالغسيل البريتوني بينما الغالبية بالغسيل الدموي.

أنواع الغسيل البريتوني

وتابع أن هناك نوعين من الغسيل البريتوني (اليدوي والأوتوماتيكي باستخدام جهاز خاص) مشيرًا إلى أن النوعين يقومان بنفس الوظيفة والخيار يترك للمريض إلا في بعض الحالات النادرة.

وأضاف أن عملية الغسيل البريتوني سهلة جدًا وبسيطة، ولكن قبل البدء يحتاج المريض لوضع قسطرة من السيليكون داخل تجويف البطن وبعد أسبوعين من وضع القسطرة إما جراحيًا أو عن طريق الأشعة التداخلية ممكن للمريض البدء بالعلاج، مشيرًا إلى أن هذا النوع من العلاج متوفر في كل المستشفيات المركزية والآن بدأ بالانتشار في المستشفيات الطرفية.

وقال الرويعي من مميزات الغسيل البريتوني: جودة حياة أفضل، المحافظة على الأوعية الدموية، المحافظة على مستوى التبول لفترة أطول، بالإضافة أنه لا يوجد انتقال للفيروسات التي تنتقل بالدم مثل التهابات الكبد ونقص المناعة.

وأضاف أن المريض يقوم بالعلاج في المنزل ولا يذهب لمراجعة الطبيب إلا كل شهر أو شهرين، خاصة أن الأجهزة الحديثة بها خاصية المتابعة عن بعد بحيث يمكن للطبيب أو المنسق مراجعة جلسة الغسيل وأي إنذارات أونلاين، ولفت إلى أن هناك تخوفًا لدى البعض من بعض مضاعفات الغسيل البريتوني دون مبرر.

الأعراض الجانبية لمحلول الغسيل الكلوي البريتوني

وأوضح الرويعي أن أهم الأعراض الجانبية التي قد تحدث هي التهاب الغشاء البريتوني وغالبًا ينتج عن إهمال في أخذ الاحتياطات والتعقيم خلال توصيل الجهاز والمحاليل.

وأشار إلى أن غالبية الالتهابات بسيطة وحتى علاجها لا يتطلب الوجود بالمستشفى لأن الالتهاب موضعي وليس بالدم عكس ما يحصل مع الغسيل الدموي.

وأكد الرويعي على أهمية اخذ الاحتياطات اللازمة لذلك يتم تدريب المريض أو من يقوم بعملية توصيل الجهاز أو المحاليل قبل البدء بالعلاج بالإضافة إلى أن فترة التدريب تقريبًا من ساعة إلى ساعتين يوميًا بين ٣ إلى ٥ أيام.

وقال الرويعي إن زراعة الكلى هي العلاج الأمثل للفشل الكلوي النهائي، فعند زراعة الكلية يتم إزالة القسطرة أثناء وقت العملية خاصة إذا كان المتبرع قريبًا والبعض بعد شهر من الزراعة بحيث لو تأخر عمل الكلية المزروعة ممكن الرجوع للعلاج بالغسيل البريتوني مؤقتًا.

احتياطات استخدام محلول الغسيل الكلوي البريتوني

ونصح الرويعي أنه من المهم جدًا التواصل مع المنسقـ/ة في برنامج الغسيل البريتوني عند عمل أي إجراء جراحي، منظار للجهاز الهضمي أو علاج للأسنان، ليتم وصف مضاد حيوي وقائي قبل الإجراء لتقليل احتمالية حدوث التهاب بكتيري.