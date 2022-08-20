استكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية جميع متطلبات التجهيز لبداية العام الدراسي 1444 هـ وإتمام عمليات صيانة وتأهيل وتشغيل المباني التعليمية واستقبال وتأمين الكتب المدرسية، من أجل العودة المثالية لأكثر من ١٠٠ ألف طالب وطالبة، في ما يقارب ٥٠٠ مدرسة للبنين والبنات.

استعدادات مبكرة:

وبيَّن مدير التعليم عثمان العثمان، أن أعمال الإدارة العامة بدأت منذ وقت مبكر، وفقًا لخطة وزارة التعليم المعتمدة في استعدادات العام الدراسي؛ من خلال اللقاءات التنسيقية بين الإدارات المعنية، وآلية تفعيل الخطط والبرامج الميدانية.