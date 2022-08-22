تتواصل عملية التسجيل في وظائف وزارة الشؤون الإسلامية عبر منصة التوظيف.

يأتي هذا فيما يواجه بعض الراغبين في دخول موقع وزارة الشؤون الإسلامية صعوبة للتقديم على الوظائف المعلنة؛ نظرًا لضغط الزيارات وتدافع الجميع للتقديم مبكرًا بالرغم من أن أولوية التسجيل لا تعطي أولوية في التوظيف.

حل مشكلة منصة التوظيف

ويمكن تفادي تعطل موقع الوزارة في اتباع الخطوات التالية:

استعمال اتصال سريع للإنترنت يمكنه الوصول إلى الخوادم بسرعة.

تجربة الدخول بعيدًا عن وقت الذروة وتفادي التسجيل وقت دوام الموظفين، ويفضل التسجيل قبل صلاة الفجر أو في الصباح الباكر.

في حالة ظهر لك errors في الموقع جرب الدخول مرة أخرى أو اضغط على زر F5.

تفاصيل وظائف الشؤون الإسلامية

وكانت الوزارة أعلنت عن توافر وظائف أئمة ومؤذنين وحراس ومراقبي مساجد ودعاة وفق الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- الحصول على شهادة الثانوية والأولوية لمن لديه شهادة جامعية.

3- ألا يقل عمره عن 18 سنة.

4- حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.

5- اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

6- التفرغ التام للعمل.

7- اجتياز الكشف الطبي.

8- حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حكم على المتقدم بجريمة مُخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي. و

يمكن الاستعلام عن وظائف الشؤون الإسلامية عبر موقع منصة التوظيف.