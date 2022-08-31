تفاعلت المختصة في الشأن التعليمي لطيفة الدليهان مع العديد من الاستفسارات لمعلمين ومعلمات على موقع تويتر بشأن التحول من التدريس لعمل إداري أو الاعتراض على جدول الحصص أو نظام المناوبة.

وقالت الدليهان ردًا على استفسار معلمة، شكت من أنها مريضة فهل يمكنها التحويل من التدريس إلى العمل الإداري، إنه يمكن ذلك ولكن سينقص من الراتب.

كما أكدت الدليهان أن الاستئذان لا يحسب مع دقائق التأخير ولا يحاسب عليه الموظف.

الاعتراض على جدول الحصص:

ولفتت المختصة في الشأن التعليمي إلى أنه من حق المعلم أو المعلمة الاعتراض والمطالبة بما ورد في الدليل الإجرائي لعملية إعداد الجدول، وذلك ردًا منها على شكوى معلمة قالت إن جدول حصصها به يوميًا الحصة الأخيرة.

المناوبة:

وبالنسبة إلى المناوبة، قالت لطيفة الدليهان إنه يشترك فيها المعلم والإداري والإشراف، وإذا كان عدد الإداريين خمسة فأكثر تكون على الإداري فقط، وإذا كان أقل يشاركها المعلم.