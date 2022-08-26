يبدو أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي في طريقه للرحيل رسميًا عن الراقي، بعد الهجوم الكبير الذي تعرض له مؤخرًا.

تعادل الأهلي ضد القيصومة

ولعب الأهلي ضد القيصومة في جدة ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري يلو، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، الأمر الذي أثار غضب الجماهير التي كانت تطمح ببداية قوية.

وهبط الراقي إلى دوري يلو، لتكون المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بجميع مسميات المسابقة، وتطمح الجماهير في الظهور بشكل جيد هذا الموسم، والعودة إلى دوري المحترفين.

إدارة ماجد النفيعي قد تستقيل

وأثار تعادل الأهلي ضد القيصومة غضب الجماهير من إدارة ماجد النفيعي التي هاجمتهم بشدة من المدرجات، طالبتهم عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالرحيل وحملتهم مسؤولية ما وصل إليه الفريق الأول.

وأكد الإعلامي خالد البدر أن أعضاء إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، أعربوا عن استيائهم من الهتافات والتجاوزات الجماهيرية، وقد يؤدي ذلك إلى تقدمهم باستقالة جماعية، على الرغم من تمسكهم سابقًا بالاستمرار.

وشدد خلال تصريحاته لبرنامج “سوالف رياضية”، اليوم الجمعة، على أن بعض الجماهير حاولت الاعتداء على أعضاء المجلس خلال مباراة الأهلي ضد القيصومة، لذلك تم اتخاذ قرار بالاستقالة الجماعية لإدارة ماجد النفيعي.