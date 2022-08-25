أثار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي آمال جماهيره، بعد البداية المحبطة في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

تعادل الأهلي ضد القيصومة

ولعب الأهلي ضد القيصومة بالأمس في جدة ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري يلو، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، الأمر الذي أثار غضب الجماهير التي كانت تطمح ببداية قوية.

وهبط الراقي إلى دوري يلو، لتكون المرة الأولى في تاريخ النادي الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بجميع مسميات المسابقة، وتطمح الجماهير في الظهور بشكل جيد هذا الموسم، والعودة إلى دوري المحترفين.

مبادرة من عبدالجواد لدعم الفريق

وأعلن الرئيس التنفيذي السابق للنادي الأهلي، الدكتور رأفت عبدالجواد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مبادرة شخصية منه، أملًا في دعم وتحفيز الفريق الأول لكرة القدم.

وقال: “إذا لم تخرج هذه الإدارة عاجلًا؛ فيجب تجهيز رابطة من الأهلاويين الحقيقيين لدعم الفريق نفسيًا وبقوة في المباراة القادمة، ولذلك أعلن تكفلي لهم بالتذاكر والمعدات وكل ما يحتاجونه “.

وواصل عبدالجواد حديثه قائلًا: “وأعتقد أن الاخوان بدر تركستاني وعادل الحازمي خير من يقودون الرابطة وتمثيل جميع الأهلاويين إن رغبوا في ذلك”.