أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، بيانًا يكشف فيه توقعات حالة الطقس بدءًا من غدٍ الاثنين وحتى الجمعة المقبل.

أمطار متوسطة لغزيرة

وأوضح المركز أن هطول الأمطار الرعدية المتوسطة وقد تصل إلى غزيرة، يصاحبها التأثيرات التالية: (جريان السيول – تساقط البرد – تيارات هابطة نشطة السرعة – أتربة مثارة تحد من الرؤية الأفقية).

وحول المناطق المتأثرة، أشار مركز الأرصاد إلى أن جازان، وعسير ونجران والباحة، ستتأثر بهذه الحالة المطرية وتأثيراتها.

تأثير على مكة المكرمة

فيما توقع المركز ازدياد فرص هطول الأمطار على المناطق المذكورة لتصل إلى غزيرة بدءًا من يوم الأربعاء المقبل وحتى الجمعة، كما يمتد تأثيرها ليشمل مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، الطائف، ميسان، أضم، العرضيات، والكامل).

سحب رعدية

ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بتيارات هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار خلال نفس الفترة على (الخرمة، تربة، رنية، المويه، الليث، القنفذة، جدة، خليص، الجموم).

كذلك على منطقتي المدينة المنورة (المدينة المنورة، وادي الفرع، المهد، الحناكية، العلا، خيبر، العيص، ينبع، بدر)، وتبوك (تبوك، تيماء، حقل، أملج).