أكد بروفيسور فسيولوجيا الجهد البدني، محمد الأحمدي، أن مشروبات الطاقة وغيرها تجعل الجسم يكتفي باحتياجه من السعرات وتحرمه من الماء.

#من_السعودية | أ.د. محمد الأحمدي: مشروبات الطاقة وغيرها تجعل جسمك يكتفي باحتياجه من السعرات وتحرمه من الماء. #قناة_السعودية pic.twitter.com/jl75TbEj8W — قناة السعودية (@saudiatv) August 19, 2022

وتابع الأحمدي خلال حواره إلى برنامج “من السعودية” المذاع على قناة السعودية، اليوم الجمعة، أن السعرات الحرارية الآن معظمها تأتي من المشروبات والناس لا تأكل الطعام الصحي الذي يضم سعرات حرارية يحتاجها يوميًا.

السعرات الحرارية:

وأضاف أن السعرات الحرارية لا يجب أن تأتي من خلال المشروبات والعصائر لأن المياه الصحية مظلومة في تلك الحالة، وهذا ما يؤثر على الجسم والكلى، حيث إن احتياج الإنسان من السوائل من لترين إلى لترين ونصف والماء يكون 10% فقط.