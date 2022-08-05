يطمح الأخضر بقيادة المدير الفني صالح المحمدي لمواصلة تألقه في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، وتجاوز عقبة مصر في النهائي.

نهائي كأس العرب للشباب

ونجح منتخب السعودية في التأهل إلى نهائي كأس العرب للشباب 2022 بعد الفوز على نظيره الفلسطيني بخماسية دون رد، فيما تأهل المنتخب المصري بعد تجاوزه لعقبة الجزائر بنتيجة 3/1.

الأخضر يتفوق على المنتخب المصري

وواجه منتخب السعودية نظيره المصري في 3 نسخ من بطولة كأس العرب للشباب في 2011، 2020 و2021، حيث وقعا في المجموعة الثانية بنسخة 2011، وفاز الأخضر بهدف دون رد، وواصل مشواره إلى النهائي، ولكنه حل وصيفًا.

وتقابل المنتخبان مجددًا في مرحلة المجموعات ببطولة كأس العرب للشباب 2020 التي أُقيمت في الدمام، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 2/2، وغادر منتخب السعودية مبكرًا، فيما وصل المنتخب المصري إلى نصف النهائي.

ونجح الأخضر في الفوز على المنتخب المصري بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدور نصف النهائي من نسخة 2021 التي أُقيمت في القاهرة، ليتأهل إلى المباراة النهائية ويتغلب على الجزائر ليتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.