يستعد المنتخب السعودي الأولمبي غدًا لمواجهة المنتخب التركي في نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حاليًا في مدينة قونيا التركية.

توقيت مباراة نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي

وتنطلق المباراة غدًا في تمام الخامسة مساءً بتوقيت المملكة حيث تأهل المنتخب السعودي للنهائي بعد فوزه أمس على منتخب الجزائر بثنائية مقابل هدف، بينما فاز المنتخب التركي على منتخب أذربيجان بهدف دون مقابل.

وأصبح الأخضر الأولمبي قريبًا للغاية من التتويج باللقب الثاني في 2022، حيث بدأ منافسات العام الجاري بشكل مميز، وتألق في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا التي أُقيمت في أوزبكستان شهر يونيو الماضي.

ونجحت كتيبة سعد الشهري في الفوز على أوزبكستان بهدفين دون رد في المباراة النهائية، ليحصد المنتخب السعودي الأولمبي لقب كأس آسيا تحت 23 عامًا للمرة الأولى في تاريخه.

ويطمح سعد الشهري في تحقيق اللقب الثاني مع الأخضر الأولمبي، والتتويج بدورة الألعاب الإسلامية، خاصة أنه يملك لاعبين مميزين من أصحاب الخبرات، ويحظى المنتخب بصلابة دفاعية وقوة هجومية.