انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد أذربيجان ضمن منافسات دورة الألعاب الإسلامية، بتحقيق الأخضر لفوز في الوقت القاتل بهدف دون رد.

بداية قوية لمنتخب السعودية ضد أذربيجان

وبدأ المدير الفني سعد الشهري المباراة بالتشكيل التالي؛ نواف العقيدي، نواف القميري، محمد اليامي، مشعل الصبياني، محمد العوفي، عوض الناشري، زياد الجهني، سعد الناصر، محمد القحطاني، هيثم عسيري ومحمد مران.

وانطلقت مباراة السعودية ضد أذربيجان بشكل سريع، وسط محاولات من الأخضر لهز الشباك سريعًا، إلا أن محاولات اللاعبين لم تنجح في الشوط الأول، لتبدأ كتيبة الشهري الشوط الثاني بضغط كبير.

واستمرت المحاولات أملًا في التسجيل، ولكن ظل التعادل سائدًا حتى الوقت بدل الضائع، قبل أن ينجح أحمد الغامدي في هز الشباك عند الدقيقة 95، لتنتهي مباراة السعودية ضد أذربيجان بفوز الأخضر بنتيجة 1/0.

الأخضر في دورة الألعاب الإسلامية

وخاض منتخب السعودية معسكرًا في مدينة بوردور التركية، استعدادًا لخوض منافسات دورة الألعاب الإسلامية، وبدأ مشواره بمواجهة أذربيجان، قبل أن يُلاقي المغرب، الأربعاء المقبل، وذلك بعد انسحاب إيران.