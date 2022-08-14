يواجه الأخضر بقيادة المدير الفني سعد الشهري لمواجهة منتخب تركيا في نهائي دورة ألعاب التضامن الإسلامي “قونية 2021”.

الأخضر يواجه منتخب تركيا:

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية ضد تركيا، يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الخامسة مساء، في نهائي دورة الألعاب الإسلامية.

وفي الدور نصف النهائي، نجح الأخضر في الفوز على منتخب الجزائر بهدفين مقابل هدف، فيما تمكنت تركيا من خطف بطاقة التأهل، قبل قليل، وذلك بعد الفوز على أذربيجان بنتيجة 2/ 1.

ويطمح سعد الشهري في قيادة منتخب السعودية لتحقيق لقب جديد، والفوز على تركيا في المباراة النهائية، في ظل امتلاكه للاعبين مميزين ومن أصحاب الخبرات.

منتخب السعودية يتألق مع الشهري:

ويُقدم الأخضر بقيادة سعد الشهري خلال الفترة الماضية، حيث نجح في حصد لقب كأس آسيا تحت 23 عامًا، ويتألق في دورة الألعاب الإسلامية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).