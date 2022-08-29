أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 4.55 نقطة ليقفل عند مستوى 12.530.66 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.

أداء الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- اكثر من 161 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 383 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 145 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 57 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: الغاز ، وشمس، والإنماء طوكيو م، وباتك، وأسترا الصناعية الأكثر ارتفاعًا . أما أسهم شركات: مجموعة الحكير، والخليجية العامة، وإتحاد إتصالات، عذيب للإتصالات، والبلاد الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.09% و2.77%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وبترو رابغ، ومعادن، والراجحي ، و الأنماء الأكثر نشاطًا بالكمية. وكانت أسهم شركات: سابك للمغذيات الزراعية، والراجحي، ومعادن، واس تي سي، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 252.74 نقطة ليقفل عند مستوى 21.510.28 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 44.6 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 935 آلاف سهم تقاسمتها 3,105 صفقة.