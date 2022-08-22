قامت إدارة الهلال، برئاسة فهد بن نافل، بتغيير شعار النادي في حفل، مساء اليوم الاثنين، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات بشأن السبب في هذا القرار.

شعار الهلال الجديد:

وكشف النادي عن شعار الهلال الجديد، وتفاعلت الجماهير مع تدشينه عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وأشادوا باختياره، حيث أكدوا أنه “فخم” للغاية يليق بالزعيم السعودي.

وظهر نجم الفريق الأول لكرة القدم، سلمان الفرج، وهو مرتدٍ القميص بشعار الهلال الجديد، وقام عضو الشرف الذهبي، الأمير الوليد بن طلال بشراء أول قميص مقابل مليوني ريال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

سبب تغيير شعار الهلال:

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة الهلال الاستثمارية، سلطان آل الشيخ عن سبب تغيير شعار الهلال في الوقت الحالي، وقال: “فهد بن نافل أوضح أن الهوية ليست مجرد شعار، الهوية لأي منظمة أو جهة، تصنعها لتقديمها للجمهور”.

وتابع: “الهوية هي بصرية أو حسية أو سمعية أو نظرية، كل هذا تعبر عن شخصية العلامة التجارية التي نبحث عنها، أحد مكونات الهوية البصرية، هي الشعار، يمكن النادي على مر الأجيال منذ تأسيسه وتعاقب الإدارات والإنجازات كان محافظ على نسق معين وهو الاتصالية والتوالي في النجاحات”.

وأضاف: “وصلنا لمرحلة إن هناك إشكالية في وجود شعارين بنادي الهلال، الشعار المستخدم في كرة القدم لا يمكن تعميمه على الألعاب المختلفة، واليوم هدفنا أن نستثمر في الألعاب المختلفة، مثل الطائرة والسلة حتى الألعاب الفردية الأخرى، ولا يمكن التوسع فيها بشعار مختلف عن كرة القدم”.

وواصل: “والجميع يعلم أن كرة القدم هي اللعبة ذات الشعبية الأولى على مستوى العالم، ولذلك يؤثر وجود علامتين ويحدث تضارب، ولا يمكن استخدام شعار الهلال الخاص بكرة القدم على الألعاب الأخرة لوجود الكرة عليه، وعبارة الكرة باللغة الإنجليزية”.

واستكمل حديثه عن تغيير شعار الهلال قائلًا: “بعد ما حددنا احتياجاتنا وعرفنا المشاكل الموجودة، قررنا التغيير، وأود التوضيح أن هذا المشروع أكمل سنتين من الإعداد والتجهيز، ودرسنا مع ذوي خبرة متخصصين في هذا المجال لنعرف ماذا نحتاج وكيف نقوم به بأفضل طريقة”.

وأردف: “بحثنا بعد ذلك عن أفضل الشركات على مستوى العالم المتخصصة في صناعة الهوية، لأنها بناء استراتيجية ومنظومة عمل كاملة ووصلنا لـ10 أو 15 شركة، واتفقنا مع شركة عالمية نظرًا لخبراتها الرياضية، وجلسنا معهم وحددنا احتياجاتنا وأهدافنا”.

واختتم آل الشيخ حديثه لـ”روتانا خليجية”، قائلًا: “وعندما ننتهي من خطوة وننتقل لأخرى نستعين بأصحاب الخبرات المختصين من جهتنا، فالمشروع استمر لسنتين، ووصلنا إلى مرحلة نعتقد أنها مناسبة، وكان الوقت المناسب الآن في الفترة الصيفية، وقدمنا شعار الهلال الجديد، وبإذن الله تكون فأل خير في الفترة المقبلة”.