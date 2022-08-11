فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الحريق، حملة “حقُّ الله” التوعوية، على مبنى الهيئة ومركباتها الرسمية، والتي تعنى بتعظيم قدر التوحيد وتعزيزه في المجتمع، والتي دشنها في وقت سابق الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها بالمنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

أهداف الحملة



وبيّن مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن من أهداف الحملة تعزيز تعظيم حق الله -جل وعلا-، وبيان حقه على خلقه، وأنه من أعظم الواجبات المتحتمات على المكلفين، وهو ما قامت عليه هذه الدولة المباركة منذ تأسيسها.

وأشار إلى أن الحملة تستهدف كافة شرائح المجتمع، بوسائلها المختلفة، بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، عبر النشر الإعلامي والإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي ووسائل التوعية التقنية الحديثة.

كما ثمن متابعة ودعم واهتمام الرئيس العام المستمر للحملات والبرامج.