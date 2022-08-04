أعاد الأمن العام تأكيده على أن دعم المتسولين يساعد على نشر أعمالهم غير القانونية.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر: “دعم المتسولين يساعد على استمرار وانتشار أعمالهم غير القانونية”.

وأهاب الأمن العام، بالجميع التعاون في مكافحة التسول؛ لافتًا إلى تخصيص الرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، والرقم 999 في جميع مناطق المملكة.

مواصلة جهود مكافحة التسول

وفي وقت سابق؛ أكدت الجهات الأمنية بالأمن العام مواصلة مهامها في ضبط المتسولين في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام في مكافحة التسول بمختلف صوره وأشكاله.

وحثّ الأمن العام على الإبلاغ عن المتسولين على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة.

كما أكد على أهمية تقديم التبرعات من خلال منصات التبرع الرسمية لضمان وصولها إلى مستحقيها.