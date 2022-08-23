يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبدء مشواره في دوري الدرجة الأولى “دوري يلو”، مساء يوم غد الأربعاء.

الأهلي يواجه القيصومة

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد القيصومة، يوم غد الأربعاء عند الساعة 8:50 مساء، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى.

وأعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طرح تذاكر مباراته ضد القيصومة عبر منصة مكاني، وجاءت الأسعار كالتالي؛ 10 ريالات الموحدة، 30 ريالًا الفضية و100 ريال الذهبية.

وكان النادي الأهلي قد أحبط جماهير، بعدما فشل في البقاء بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليهبط إلى دوري الدرجة الأولى، لأول مرة في تاريخه، ويُمني مشجوه النفس بالتألق هذا الموسم والعودة للعب مع الكبار.

انطلاق دوري الدرجة الأولى

وانطلقت منافسات دوري الدرجة الأولى، بالأمس، حيث لعب العربي ضد هجر على ملعب إدارة التعليم في عنيزة، وانتهت بالتعادل بنتيجة 2/2، فيما خيم التعادل بهدف لكل فريق على نتيجة مباراة أُحد ضد نجران.

وألغت رابطة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى مباراة الشعلة والعروبة؛ لعدم اكتمال عدد اللاعبين المسجلين من فريق العروبة، على أن يتم رفع تقرير للجهة المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبًا.