يقص الفريق الكروي الأول بـ الأهلي للمرة الأولى في تاريخه مساء اليوم، مبارياته في دوري الدرجة الأولى السعودي ” دوري يلو” لـ موسم 2022/2023 وذلك بعد هبوطه من دوري المحترفين بنهاية الموسم الماضي.

وسيواجه الراقي، فريق القيصومة في تمام التاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ويسعى الراقي إلى الفوز وحصد أول 3 نقاط له بدوري يلو أملًا في استقرار الأمور منذ بداية الدوري والعمل على العودة السريعة لدوري المحترفين بالموسم المقبل.

وسيغيب علي الأسمري عن الراقي أمام القيصومة بسبب عذر مسبق من الجهازين الفني والإداري للفريق بحسب التقارير.

حكم تقنية الفيديو في مباراة الأهلي والقيصومة يثير الجدل

وكانت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم قررت تعيين ” محمد الدقاش حكمًا للساحة في مباراة الراقي أمام القيصومة ويعاونه كل من أحمد ودعاني ومحمد المرشد ومحمد أبو شقارة حكمًا رابعًا وأحمد الرميخاني حكمًا للفيديو، ومحمد الرفاعي مساعدًا لحكم الفيديو”.