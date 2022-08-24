يقص الفريق الكروي الأول بـ الأهلي للمرة الأولى في تاريخه مساء اليوم، مبارياته في دوري الدرجة الأولى السعودي ” دوري يلو” لـ موسم 2022/2023 وذلك بعد هبوطه من دوري المحترفين بنهاية الموسم الماضي.
وسيواجه الراقي، فريق القيصومة في تمام التاسعة إلا عشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة حيث تُقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.
ويسعى الراقي إلى الفوز وحصد أول 3 نقاط له بدوري يلو أملًا في استقرار الأمور منذ بداية الدوري والعمل على العودة السريعة لدوري المحترفين بالموسم المقبل.
وسيغيب علي الأسمري عن الراقي أمام القيصومة بسبب عذر مسبق من الجهازين الفني والإداري للفريق بحسب التقارير.
حكم تقنية الفيديو في مباراة الأهلي والقيصومة يثير الجدل
وكانت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم قررت تعيين ” محمد الدقاش حكمًا للساحة في مباراة الراقي أمام القيصومة ويعاونه كل من أحمد ودعاني ومحمد المرشد ومحمد أبو شقارة حكمًا رابعًا وأحمد الرميخاني حكمًا للفيديو، ومحمد الرفاعي مساعدًا لحكم الفيديو”.
بعض من جماهير الراقي تحدثوا عن أن الفريق عانى من الحكم في مباريات سابقة بالموسم الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حتى تفاجئوا بتعيينه في أولى مباريات أخضر جدة في دوري يلو.
جماهير الأهلي طالبت لجنة الحكام باختيار حكام أصحاب وجوه جديدة وإبعاد بعض الحكام التي يُعاني معها الفريق، حيث قالوا بأن الاستمرار في تعيين حكام لا يعطون الراقي حقه سيؤثر بالسلب على مهمة صعود الفريق لدوري المحترفين بالموسم المقبل.
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