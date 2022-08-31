خيب المدير الفني الأوروغوياني روبرت سيبولدي آمال جماهير النادي الأهلي، حيث يُعاني الفريق الأول لكرة القدم من تذبذب النتائج منذ قدومه.

الأهلي يخسر والجماهير تهاجم اللاعبين

ولعب الأخدود ضد الأهلي بالأمس على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وانتهت المباراة بخسارة الراقي بهدفين دون رد.

وأعربت الجماهير عن استيائها من مستوى الفريق الأول لكرة القدم، وانتقدت عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اللاعبين باستثناء حارس المرمى ياسر المسيليم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نتائج مخيبة للأهلي مع سيبولدي

وتُعد مباراة الأخدود ضد الأهلي هي التاسعة للأوروغوياني سيبولدي مع الراقي، ولكنه حقق نتائج محبطة، حيث تولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم في مارس الماضي بعد إقالة بيسنيك هاسي.

وقاد سيبولدي الفريق الأول لكرة القدم في 9 مباريات، 7 منهم في دوري المحترفين الموسم الماضي، حيث اكتفى بالفوز مرة واحدة، وتعادل 4 مرات وخسر مرتين، وبدأ دوري يلو بالتعادل ضد القيصومة والخسارة أمام الأخدود.