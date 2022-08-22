أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، عن إكمال إيداع أكثر من 135 مليون ريال تُمثل إجمالي الدعم ومكافآت الأندية في مسابقات الموسم الماضي، وذلك في رقم تاريخي وقياسي بتاريخ الكرة السعودية.

الاتحاد السعودي يكشف التفاصيل:

وقدم الاتحاد السعودي للمرة الأولى مبلغ 35 مليونًا و250 ألف ريال كجوائز لمراكز الفرق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كما قدم للمرة الأولى أيضًا 13 مليونًا و750 ألف كقيمة جوائز مراكز الفرق في دوري يلو للدرجة الأولى.

كما تم رفع قيمة مكافآت مراكز الفرق في دوريات الدرجة الثانية والثالثة والرابعة وبطولات الفئات السنية إلى 26 مليونًا و964 ألف ريال بعد أن كان مجموعها لا يتجاوز مليوني ريال.

ولفت الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيانه، إلى أن بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين تحظى بالدعم الحكومي الأعلى للبطل، حيث حصل الفيحاء على مبلغ 10 ملايين ريال بعد تتويجه بالكأس الغالية.

وتم اكتمال إيداع مبالغ الدعم المتعلقة بتعيين محامين خارجيين للأندية، ومبادرة دعم المدرب الوطني، ودعم المشاركة في الدوري الممتاز ودوري الأولى للصالات، بجانب المشاركة في الدوري النسائي ودعم المشاركة في الدرجتين الثالثة والرابعة.

المسحل يشكر القيادة على الدعم:

ومن جانبه رفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على الدعم السخي الذي تحظى به كرة القدم السعودية بمتابعة وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وأكد ياسر المسحل أن رفع قيمة هذه المكافآت يعد جزءًا من إستراتيجية الاتحاد السعودي تحفيزًا للأندية على بذل كل ما لديها من جهد لتحقيق أفضل النتائج خلال الموسم.