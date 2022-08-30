ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة المدير الفني البرتغالي نونو سانتو بشكل مميز في انطلاقة منافسات دوري روشن السعودي.

العميد يبدأ الموسم بالفوز على العدالة

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد انطلاقة قوية في دوري روشن السعودي، حيث فاز على العدالة بثلاثة أهداف دون رد، ويستعد لمواجهة نظيره الاتفاق ضمن منافسات الجولة الثانية، مساء يوم السبت المقبل.

الاتحاد في المباريات الافتتاحية بدوري المحترفين

وكشف دوري روشن السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن نتائج الاتحاد بالمباريات الافتتاحية في تاريخ دوري المحترفين، وأشاد ببدايته القوية هذا الموسم، بعدما حافظ على نظافة شباكه للمرة الأولى.

وبدأ الاتحاد منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008/ 2009 بالفوز على الرائد بخمسة أهداف مقابل هدف، ثم فاز على الفتح والاتفاق بهدفين لهدف، وتجاوز التعاون بنتيجة 5/3، وتعادل إيجابيًا مع الرائد بهدفين لكل منهما.

وفاز العميد على الشباب بنتيجة 4/1 في افتتاحية الدوري السعودي للمحترفين موسم 2013/ 2014، ثم فاز على الفيصلي ونجران بهدفين مقابل هدف، وتجاوز الرائد بنتيجة 3/2، قبل أن يخسر ضد الباطن بنتيجة 3/1 موسم 2017/ 2018.

وخسر العميد أمام الشباب بهدف نظيف في موسم 2019/ 2020، قبل أن يستعيد نغمة الانتصارات في المباريات الافتتاحية، ويتجاوز الرائد بنتيجة 3/1، والاتفاق بهدفين مقابل هدف، وخسر الموسم الماضي ضد الفيحاء بهدف نظيف، وكسب العدالة هذا الموسم.