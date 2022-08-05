أصدر نادي الاتحاد بيانًا قويًّا- قبل قليل- علق فيه على قرارات لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم حول إيقاف لاعبه المغربي عبدالرزاق حمدالله والإداري حامد البلوي.

وقال العميد في بيانه: “إشارة إلى قرار لجنة الاحتراف، فقد بدأنا فعليًّا في الخطوات القانونية الكفيلة بحفظ حقوق النادي ومنسوبيه في مقاضاة جميع من تسبب في الإضرار بالنادي من أشخاص داخل وخارج المنظومة الرياضية.

العميد يسلك الاتجاه القانوني لاسترداد حقوقه:

وأضاف البيان: “الحكم لا زال ابتدائيًّا وسنواصل تحركنا القانوني فيها لآخر درجات التقاضي المتاحة أمام الجهات الرياضية وغير الرياضية بشقيها الجنائي والمدني، نحن على ثقة بأن العدالة ستقول كلمتها في نهاية المطاف في هذه القضية”.

وتابع البيان: “القضية منظورة لدى الفيفا بنفس الأطراف والموضوع والسبب، خصوصًا أنها ذات بعد دولي حتى وإن كانت مسجلة لدى الاتحاد المحلي الذي ينتمي إليه النادي”.

وكانت لجنة الاحتراف أصدرت الثلاثاء الماضي قرارًا يقضي بإيقاف حمدالله 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال، وإيقاف حامد البلوي 6 أشهر مع تغريمه 300 ألف ريال وتغريم العميد نصف مليون ريال بسبب تفاوض البلوي مع حمدالله بشكل غير قانوني حينما كان لاعبًا لنادي النصر في سبتمبر الماضي.