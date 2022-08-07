يتساءل جمهور نادي الاتحاد عن الطريقة التي سيُجرى بها إيقاف اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لمدة 4 أشهر، بعد قرار رسمي من لجنة الاحتراف صدر يوم الثلاثاء الماضي.

جدل حول كيفية سريان إيقاف حمدالله

وكان القانوني أحمد الأمير قال إن مدة سريان إيقاف اللاعب المغربي لن تُحتسب خلال التوقفات لـ بطولة دوري المحترفين بالموسم الجديد وأن سريان مدة الإيقاف يكون خلال سريان مباريات دوري المحترفين، بينما قال قانونيون آخرون إن اللاعب سيعود في الثاني من ديسمبر بعد إيقافه رسميًا في الثاني من أغسطس الحالي.

وطالب الإعلامي الرياضي بتال القوس لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم بالتدخل وإيضاح كيف سيكون إيقاف اللاعب المغربي وهل تُحتسب مدة إيقافه خلال توقف الدوري أو لا.

وقال القوس عبر حسابه في “تويتر” : “بعد صدور قرار إيقاف حمدالله.. تجادل قانونيون عن اعتبار فترة التوقف ضمن العقوبة أو لا تعتبر… وكل طرف يستند على مواد قانونية يعتقد أنها ترجح رأيه”.

وأضاف القوس: “معنى ذلك.. أن أي نادٍ سيلعب ضده المهاجم المغربي بعد الجولة 8 سيحتج”.

وتابع القوس: ” أليس من الأفضل للجنة الاحتراف توضيح الأمر، حتى يسد باب الجدل”.