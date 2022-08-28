أعلن نادي الاتحاد، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع حارس المرمى عبدالله الجدعاني؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي.

عبدالله الجدعاني ينضم للاتحاد:

ونشر نادي الاتحاد، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو أعلن من بطاقة انضمام عبدالله الجدعاني إلى صفوفه دون الكشف عن مدة التعاقد.

وجاء الكشف عن صفقة عبدالله الجدعاني بعد وقت قليل، من إعلان نادي الهلال عن رحيل حارسه رسميًّا، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة.

الاتحاد يتجاوز العدالة ويستعد للاتفاق:

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات دوري روشن السعودي بالفوز على العدالة بثلاثة أهداف دون رد، ويستعد لمواجهة نظيره الاتفاق ضمن منافسات الجولة الثانية، مساء يوم السبت المقبل.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق الأهداف عن الفرق التي فازت في الجولة الأولى، ويطمح في مواصلة انتصاراته والحفاظ على الصدارة.