حسم نادي الاتحاد الصفقة البديلة للاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله وذلك بعد إيقافه لمدة 4 أشهر على خلفية قضيته ضد ناديه السابق نادي النصر.

وكان العميد حسم 4 صفقات حتى الآن في سوق الانتقالات الصيفية وهم ” المصري طارق حامد، زكريا هوساوي، المدافع أحمد شراحيلي، الأنجولي هيلدر كوستا”.

الاتحاد يجد البديل

وبحسب ما ذكرته صحيفة Libero البيروفية فإن العميد سيضم المدافع البيروفي كارلوس زامبرانو لاعب فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني.

جدير بالذكر أن إدارة نادي الاتحاد ستتجه لقيد اللاعب البيروفي زامبرانو بديلاً لـ حمدالله الموقوف لمدة 4 أشهر مع التفكير لإعارته لفريق آخر خارج المملكة حتى يكون بعيدًا عن العقوبة.

وكانت قضية اللاعب المغربي ضد النصر تسببت في معاقبة حامد البلوي ومشعل السعيد ورحيل كل منهما عن إدارة العميد مؤخرًا.