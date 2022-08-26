تمكن الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد من الفوز على نادي العدالة بثلاثية دون رد في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدددددف!⚽️

د90+4' الهدف الثالث لـ الاتحاد عن طريق حمدان الشمراني

العدالة 0 × 3 الاتحاد#العدالة_الاتحاد#SSC pic.twitter.com/AmIkPfBJcY — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 26, 2022

ملخص مباراة الاتحاد والعدالة:

ونجح أحمد شراحيلي في إحراز الهدف الأول للعميد بالدقيقة الـ15، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصفر جدة بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، تمكن العميد من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب هارون كمارا في الدقيقة التسعين.

هارون كمارا يضيف الهدف الثاني للأتحاد ⚽️ العدالة 0 × 2 الاتحاد#العدالة_الاتحاد#SSC pic.twitter.com/2AYfrmjl0i — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) August 26, 2022

ونجح حمدان الشمراني وبمجهود فردي في إضافة الهدف الثالث لـ العميد بالدقيقة الـ94.

وكانت المباراة أُقيمت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.