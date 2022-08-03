كشف القانوني أحمد الشيخي عن سبب عدم إصدار عقوبة بهبوط نادي الاتحاد لدوري يلو، وذلك بعد الكشف عن عقوبات لجنة الاحتراف في قضية الاتحاد ولاعبه المغربي عبدالرزاق حمدالله ضد نادي النصر.

وقال الشيخي عبر حسابه في “تويتر”: إن تهبيط الاتحاد ليس من اختصاص لجنة الاحتراف، مضيفًا أن عقوبة الاتحاد بسبب تحريض اللاعب المغربي يكون من اختصاص الفيفا.

إيقاف اللاعب المغربي 4 أشهر:

وكانت لجنة الاحتراف قررت إيقاف اللاعب المغربي، 4 أشهر اعتبارًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الثاني من أغسطس على خلفية توقيعه لنادي الاتحاد بصورة غير قانونية بعد رحيله عن النصر.

وقالت لجنة الاحتراف في بيانها: إنه تم إيقاف اللاعب المغربي حمدالله 4 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال وإيقاف حامد البلوي إداري العميد لمدة 6 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال، مع إيقاف مشعل السعيد إداري الاتحاد 3 أشهر دون تغريمه.