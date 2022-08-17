أعلن نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، قبل قليل، عن قبول الاستقالة التي تقدم بها مدير الفريق الأول لكرة القدم، مشعل السعيد من منصبه.

قبول استقالة مشعل السعيد

وثمنت إدارة النادي العمل والجهد الذي قام به مشعل السعيد خلال الفترة الماضية، والتي هي امتداد للسنوات التي قضاها لاعبًا في صفوف الفريق الأول، ساهم خلالها في تحقيق إنجازات عديدة، وتمنت له التوفيق والنجاح في مسيرته.

وكانت لجنة الاحتراف، قد أصدرت مؤخرًا قرارًا بإيقاف مشعل السعيد لـ3 أشهر عن المشاركة في أي نشاط، بسبب أزمة عبدالرزاق حمدالله، بجانب قرارات أخرى، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد يستعد للموسم الجديد

على الجانب الآخر، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد معسكرًا خارجيًا في النمسا، ولعب عددًا من المباريات الودية، لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ومن المقرر أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مشواره في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة العدالة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، يوم 26 أغسطس.