يبدو أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي ستعمل على التعاقد مع مهاجم جديد في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد إيقاف المغربي عبدالرزاق حمدالله.

إيقاف حمدالله لـ4 أشهر

وأعلنت لجنة الاحتراف مؤخرًا عن إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر بداية من يوم 2 أغسطس وحتى الثاني من ديسمبر المقبل، كما تم تغريمه 300 ألف ريال، بجانب عقوبات أخرى ضد حامد البلوي ومشعل السعيد.

وجاءت عقوبات لجنة الاحتراف، بسبب الشكوى التي تقدم بها نادي النصر ضد المهاجم المغربي ومسؤولين اتحاديين، للتفاوض معه خلال سريان عقده، وقدم تسجيلات تؤكد ذلك، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد يجهز البديل

ومن المتوقع أن تبدأ إدارة نادي الاتحاد مفاوضاتها خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوفه بمهاجم مميز، خاصة أن حمدالله من الركائز الأساسية منذ قدومه في الميركاتو الشتوي الماضي، وسيتأثر الفريق بغيابه.

ويُعد مهاجم الفيصلي، محمد الصيعري هو الأبرز أمام الإدارة الاتحادية في حالة رغبته بضم صفقة محلية، حيث يسير بشكل جيد، وتدرج في الفئات السنية بالعميد قبل اللعب في صفوف أكثر من ناد ومنها هجر، الاتفاق، التعاون والوحدة.