وجهت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تحذيرًا إلى نجم فريق الاتفاق، عبدالله السالم، وهددته بفرض عقوبة الإيقاف عليه.

لجنة الانضباط تهدد عبدالله السالم:

ومنحت لجنة الانضباط، عبدالله السالم مهلة لمدة 30 يومًا، من أجل دفع مبلغ 2 مليون و467 ألف و500 ريال، لصالح نادي الفتح، وفي حالة عدم الدفع سيتم حرمانه من المشاركة في أي نشاط متعلق بكرة القدم لـ6 أشهر.

وألزمت لجنة الانضباط والأخلاق، عبدالله السالم بدفع غرامة مالية تُقدر بـ20 ألف ريال، لصالح حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك في قرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة 139 من لائحة اللجنة.

ولفتت اللجنة في بيانها، إلى أن اللاعب خالف المادة، 85 من اللائحة، وذلك لعدم تنفيذه قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي رقم (53/2022) بتاريخ 14/ 4/ 2022 الصادر لصالح الفتح.

وألزم قرار لجنة الانضباط، النادي الذي ينتمي إليه عبدالله السالم بتنفيذ قرار حرمانه من أي نشاط يتعلق بكرة القدم عند انتهاء المهلة المحددة دون سدد المبلغ المالي لنادي الفتح.

تفاصيل الأزمة:

وصدر حكم قضائي بصحة عقد السالم مع الفتح، الذي لم ينجح في تسجيله خلال الميركاتو الصيفي، ورفضت لجنة الاحتراف قيده خارج الفترة لانتقاء المدة النظامية، ووقع بعد ذلك لنادي الاتفاق ولعب في صفوفه الموسم الماضي.