يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا لبدء مشواره في الدوري الإسباني الممتاز، بعد تتويج بلقب الدرجة الثانية موسم 2021/ 2022.

ألميريا يستعد للموسم الجديد:

ونجح مالك نادي ألميريا، تركي آل الشيخ في تحقيق انتفاضة مع الفريق الأول لكرة القدم، وأصبح منافسًا قويًّا على الصعود خلال الموسم الأخيرة، قبل أن ينجح في التتويج بلقب الدرجة الثانية والتأهل للعب وسط الكبار.

وحرص آل الشيخ على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الميركاتو الصيفي، ليكون فريقًا جيدًا يُعد الأكثر شبابًا بين أندية الدوري الإسباني الممتاز، ويطمح في انطلاقة قوية ضد ريال مدريد.

وتعاقد ألميريا مع العديد من اللاعبين، وأبرزهم؛ المدافع البرازيلي كايكي فرنانديز، أرناو سولا، جي جيديس، مارتين سفيديرسكي، والصربي ماركو ميلوفانوفيتش، بالإضافة إلى الفرنسي هوبولانج مينديس.

بداية قوية ضد ريال مدريد:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا الاستعداد للموسم الجديد منذ يوم 10 يوليو الماضي، في معسكر بمنطقة مونتيكاستيو، ولعب عددًا من المباريات الودية، تحت قيادة المدير الفني جوان فرانسيسك فيرير.

ومن المقرر أن يبدأ مشواره في الدوري الإسباني لكرة القدم ضد ريال مدريد بطل الليغا الموسم الماضي، مساء يوم الأحد المقبل، على ملعبه الذي تم تغييره إلى “باور هورس ستاديوم” لأسباب تسويقية.