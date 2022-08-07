نجح رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، في كتابة التاريخ مع نادي ألميريا الإسباني، بعدما لعب دورًا بارزًا في عودته إلى الدوري الإسباني الممتاز.

ألميريا يعود للدوري الإسباني الممتاز:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا في التأهل إلى الدوري الإسباني الممتاز رسميًّا، والتتويج بلقب الدرجة الثانية، بعد تعادله مع ليغانيس بنتيجة 2/ 2 في الجولة الأخيرة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

تركي آل الشيخ يحقق الحلم:

وكان تركي آل الشيخ قد قام بشراء نادي ألميريا الإسباني في أغسطس عام 2019، وحقق الفريق الأول لكرة القدم طفرة قوية، بعد دعمه بصفقات مميزة والتعاقد مع مدربين أجانب على مستوى عالٍ.

وكاد أن يخطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا بطاقة التأهل إلى الدوري الإسباني الممتاز في 2020، قبل أن يهدر الفرصة في اللحظات الأخيرة، إلا أن آل الشيخ لم يفقد الأمل، ورفع راية التحدي مجددًا.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا محاولاته في العام التالي للعودة للعب وسط الكبار، إلا أنه فقط الفرصة في الجولات الأخيرة أيضًا، ليستمر تركي آل الشيخ في تدعيم صفوفه والتمسك بحلم التأهل مرة أخرى.

وتألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألميريا بشكل لافت بالموسم المنصرم وسط دعم كبير من تركي آل الشيخ، لينجح في العودة للعب وسط الكبار، ويستعد للموسم الجديد، حيث يخوض مباراة ودية ضد الهلال الآن.