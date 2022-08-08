أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه تم إتاحة الاشتراك اختياريًّا في نظام التأمينات الاجتماعية لأصحاب المهن الحرة والمنشآت الخاصة.

وقالت المؤسسة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: إمكانية الاشتراك بنظام التأمينات الاجتماعية إلكترونيًّا عبر خدمة تسجيل مشترك اختياري.

نشرة الالتزام والوقاية التأمينية:

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أصدرت في وقت سابق نشرة الالتزام والوقاية التأمينية في شهر يوليو الماضي التي تعد أولى نشراتها في هذا الصدد.

وأوضحت المؤسسة أن عدد زيارات الالتزام التأميني تجاوز 4.7 ألف زيارة، كما بلغ عدد الزيارات التوعوية أكثر من 190 زيارة، فيما تجاوز عدد اللقاءات والورش الميدانية أكثر من 45 لقاء وورشة.