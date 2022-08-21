يترقب عشاق كرة القدم الإنجليزية كلاسيكو مان يونايتد ضد ليفربول المقرر إقامته غدًا في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي لـ موسم 2022/2023.

تشكيل الفريقين المتوقع

وسيكون تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع مكونًا من: “دي خيا، دالوت، فاران – مارتينيز – شاو – إيريكسن – فريد – سانشو – برونو – رونالدو – راشفورد”.

أما تشكيل ليفربول المتوقع فسيكون مكونًا من: “أليسون – أرنولد – جوميز – فان دايك – روبيرتسون – هندرسون – فابينيو – ميلنر – صلاح – فيرمينو – دياز”.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية في إنجلترا عن أن مباراة مان يونايتد ضد ليفربول المقرر إقامتها غدًا في الدوري الإنجليزي مهددة بالإلغاء، وذلك بسبب وجود توقعات بحضور جماهير مانشستر يونايتد وإقامة احتجاجات ضد العائلة المالكة لنادي مان يونايتد اعتراضًا على سوء النتائج.

ويُعاني مانشستر يونايتد منذ 9 سنوات أي بعد رحيل المدرب الإسكتلندي أليكس فيرغسون حيث لم يُتوج بـ الدوري الإنجليزي منذ ذلك الوقت رغم توافد مدربين كبار لتدريبه مثل البرتغالي جوزيه مورينيو والهولندي لويس فان خال.

المدرب الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول تحدث حول وجود توقعات باحتجاج جماهير مانشستر يونايتد خارج ملعب أولد ترافورد قائلًا: “لا أتمنى حدوث مثل تلك الاحتجاجات، لكن إن حدث يجب أن نحصل على النقاط الـ3”. وواصل كلوب: ” لا يوجد ما نفعله أمام هذا الموقف، وإذا أرادت الجماهير عدم إقامة المباراة لا يمكننا ترتيب موعد آخر وتأجيلها وسط جدول مزدحم”. موعد مباراة مان يونايتد ضد ليفربول والقناة الناقلة

ومن المقرر انطلاق مباراة مان يونايتد ضد ليفربول في العاشرة من مساء الغد بتوقيت المملكة على ملعب ” أولد ترافورد” حيث تُنقل المباراة عبر قنوات Bein Sports 1 HD و Dazn 1 Espana.