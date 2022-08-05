خيم التعادل الإيجابي على مباراة الشباب وألخيسيراس الودية التي أُقيمت، اليوم الجمعة، في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد.

تعادل الشباب وألخيسيراس

وبدأ الشباب مباراة اليوم بالتشكيل التالي؛ فواز القرني، خالد الغامدي، نادر الشراري، سعيد الربيعي، حسين صبياني، ناصر العمران، حسين القحطاني، محمد آدم، نواف العابد، أحمد عبدالله وعبدالله الجوعي.

ولعب الشباب وألخيسيراس وديًا في مدينة ماربيا، وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الفريق الإسباني بهدف نظيف، قبل أن يسجل الأرجنتيني إيفر بانيغا ثنائية بالشوط الثاني ويستقبل الليوث هدفًا، لتنتهي المباراة بالتعادل بنتيجة 2/2.

ومن المقرر أن يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مباريات الودية، يوم السبت، بمواجهة نظيره سيلتا فيغو الإسباني على ملعب “بالايدوس”.

وديات الشباب في المعسكر

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قد بدأ مبارياته الودية بالفوز على لاس بالماس الإسباني بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر أمام سرقسطة بنتيجة 2/1.