نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في الفوز على نظيره فيستيرلو البلجيكي بأربعة أهداف مقابل هدف، في ختام معسكره الإعدادي بهولندا.

فوز التعاون ضد فيستيرلو:

وبدأ المدير الفني شاموسكا المباراة الودية بالتشكيل التالي؛ مايلسون، سعد بالعبيد، نالدو جوميز، حسن كادش، عبدالملك العييري، أشرف المهديوي، ألفارو ميدران، فلافيو سيلفا، سميحان النابت، فهد الرشيدي ولياندر تاوامبا.

وانطلقت مباراة التعاون ضد فيستيرلو البلجيكي بشكل سريع، ونجح سكري القصيم في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 4 دقائق عن طريق سميحان النابت، قبل أن يسجل فهد الرشيدي هدفين عند الدقيقتين 13 و20.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت المحاولات لهز الشباك مرة أخرى، قبل أن ينجح الفريق البلجيكي في تقليص الفارق عند الدقيقة 75، وسجل ألفارو ميدران الهدف الرابع عند الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بفوز التعاون ضد فيستيرلو.

سكري القصيم يبدأ مشواره بمواجهة الفتح:

ومن المقرر أن يبدأ سكري القصيم مشواره في الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، يوم 27 أغسطس الجاري، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.