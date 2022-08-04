قالت صحيفة الجارديان البريطانية: إن اجتماع أوبك+، أمس الأربعاء، لم ينتج عنه سوى ضربة قوية للغرب بسبب التصويت على زيادة طفيفة في الإنتاج لا تسمن ولا تغني من جوع.

وتابع التقرير: وجهت منظمة أوبك+ للنفط ضربة قوية لآمال الغرب في زيادة المعروض عندما صوّتت على زيادة طفيفة في الإنتاج، وجاء ذلك حتى بعد زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن للمملكة الشهر الماضي والتي كان من المفترض أن يكون لها صدى في هذا الاجتماع، وفقًا لصحيفة الجارديان.

ولفت التقرير إلى أن المجموعة قررت زيادة الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يوميًّا لشهر سبتمبر، وهذا الرقم أقل بكثير من الزيادات السابقة، مضيفة: يطلب العالم هذا الرقم من البراميل في زمن مقداره 86 ثانية، وفور الإعلان ارتفعت أسعار النفط بنحو 2%.

واستطردت الصحيفة البريطانية أن هذا الرقم يمكن اعتباره إهانة ومع ذلك قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير: ترحب واشنطن بإعلان مجموعة أوبك+ اليوم.

وقال إدوارد مويا، المحلل في منصة OANDA التجارية، لوكالة فرانس برس: إدارة بايدن والغرب بشكل عام بالتأكيد محبطين ولن يكونوا سعداء؛ إذ سيكون لذلك انعكاسًا على أسعار النفط والتي ستظل تحوم حول 100 دولار.

تعليق روسيا على زيادة أوبك+:

وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك: إن أوبك+ اتخذت قرارًا حذرًا بسبب حالة عدم اليقين في السوق، مضيفًا: قد تتخذ المجموعة المزيد من نهج الانتظار والترقب في الأشهر المقبلة.