يشغل اجتماع أوبك+ القادم الكثير من المواقع الغربية، حيث يتكهن بعضهم أنه بعد زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيتم تزويد النفط، لكن كان لشبكة Argus Media الإعلامية رأي مخالف حيث أوردت 5 أسباب ترجح أنه لن يتم زيادة إنتاج النفط إلا في حدود ما تم الاتفاق عليه سلقًا.

وقال تقرير: سيكون اجتماع أوبك+ القادم اجتماعًا عاديًّا، ولن يكون هناك أي مفاجآت على ذلك النحو، ويرجع ذلك للأسباب التالية.

1- أوبك+ لا تحتاج لزيادة الإنتاج:

قالت مصادر في أوبك+ لرويترز: إن المجموعة تدرس إبقاء إنتاج النفط دون تغيير لشهر سبتمبر، قائلة: إنه قد تتم مناقشة زيادة متواضعة.

2- تصريحات السعودية السابقة:

وتابع التقرير: صرح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في 19 يوليو قائلًا: إن التحالف قوي للغاية، ويستجيب حسب الحاجة لمتطلبات أسواق النفط، ولن تقوم المملكة بأي زيادات تدريجية في الإنتاج خارج أوبك+.

وأكد حينها على أن المملكة لن تعمل بمفردها وستنسق مع المنتجين الآخرين في التحالف.

3- أسباب ارتفاع الأسعار:

وقال التقرير: لا يرى التحالف أن نقص المعروض هو السبب وراء ارتفاع أسعار النفط، ومرة أخرى قال وزير الخارجية: لا نرى نقصًا في النفط في السوق، لكن هناك نقص في القدرة التكريرية.

وتابع التقرير: هذا يحد من احتمال أن تزيد المجموعة من إنتاج النفط في سبتمبر إذا رأت أن السبب الجذري لارتفاع أسعار النفط هو عدم قدرة المستهلكين على معالجة المزيد من النفط.

4- مصلحة الدول المنتجة للنفط:

وقال تقرير الشبكة البريطانية: تبحث كل دولة حول العالم عن مصلحة شعبها، والدول المنتجة للنفط ليست استثناءً، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار البيع الرسمية لشهر سبتمبر، وفقًا لمسح أجرته وكالة بلومبرج، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة موازنة تلك الدول ونموها.

5- وضع السوق غير واضح:

من المنطقي النظر في احتمالات حدوث ركود بسبب ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة، وإذا نظرنا بعناية، فإن السوق يعاني من عوامل جيوسياسية وقضايا هيكلية أخرى، إنها ليست قضية عرض وطلب فقط، لكن هناك أمور أخرى، وبالتالي سيكون من المنطقي للغاية أن تتحرك المجموعة بحذر وألا تقوم بخطوات ووعود كبيرة.