تترقب الجماهير انطلاقة منافسات دوري روشن السعودي موسم 2022/ 2023، بعد استعدادات الفرق القوية؛ أملًا في التألق بالنسخة الجديدة.

تغيير مسمى الدوري بالنسخة الجديدة

وأعلنت رابطة دوري المحترفين بالأمس عن توقيع اتفاقية رعاية مع شركة روشن العقارية، ليتم إطلاق مسمى دوري روشن السعودي على النسخة الجديدة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

انطلاق دوري روشن السعودي غدًا

وتنطلق منافسات دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الخميس، بمواجهة الفيحاء ضد ضمك عند الساعة 7.05 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ويحل الهلال ضيفًا على الخليج على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.

وخاضت الفرق الـ16 معسكرات إعدادية في الخارج، قبل أن تستكمل التحضيرات في السعودية وتلعب مباريات ودية، من أجل الاستعداد بأفضل شكل ممكن، لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد.

وقامت جميع الفرق بتدعيم صفوفها بصفقات قوية سواء محلية أو أجنبية، باستثناء نادي الهلال، نظرًا لقرار منعه من تسجيل لاعبين جدد من قبل لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويطمح الثلاثي الصاعد إلى دوري روشن السعودي، الخليج، العدالة والوحدة في الظهور بشكل جيد مع انطلاقة الموسم، لمنح اللاعبين دفعة معنوية للتألق، فيما يسعى الهلال حامل اللقب لخطف الأنظار خاصة أنه يضم لاعبين مميزين.