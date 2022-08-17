توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز بن محمد الحصيني، أن يشهد اليوم الأربعاء، أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على المملكة، مع أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق.

رياح مغبرة:

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر، إن الحرارة حول أقل من معدلاتها السنوية في مثل هذا الوقت من السنة، ملفتًا إلى وجود رياح مغبرة على أجزاء من وسط وشمال وغرب المملكة.

وتابع: “متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من القطاعات الغربية والشمالية والجنوبية من السعودية وعُمان واليمن”.

توقعات طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، الفرصة مازالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، نجران، الباحة وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي).

وبحسب تقرير الأرصاد، تستمر فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها على أجزاء من منطقة الجوف وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر).

ولايزال النشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق المملكة.