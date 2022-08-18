توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز بن محمد الحصيني، أن يشهد اليوم الخميس وغدا الجمعة، أجواء حارة نهارًا معتدلة فجرًا على المملكة،

رياح مغبرة

وقال الحصيني في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر، إن الحرارة ستصل إلى أقل من معدلاتها السنوية، مشيرًا إلى وجود رياح مغبرة على أجزاء من وسط وشمال وغرب المملكة.

وتابع: “متوقع يومي الخميس والجمعة أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من القطاعات الغربية والشمالية والجنوبية من السعودية وعُمان واليمن”.

هطول أمطار رعدية

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأنه ما زالت الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق، نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى منطقة تبوك وكذلك الأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية (صحراء الربع الخالي) والرياض (وادي الدواسر)، ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية على مناطق الجوف والحدود الشمالية.