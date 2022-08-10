أكملت الخطوط السعودية استعداداتها لبدء تشغيل رحلاتها الجوية إلى عاصمة كوريا الجنوبية “سيئول”، والمقرر في 16 أغسطس 2022م.

ويأتي ذلك في إطار خططها الطموحة بالتوسع في التشغيل إلى وجهات دولية جديدة، حيث تبلغ حالياً أكثر من مئة وجهة في أربع قارات حول العالم.

وستقلع الرحلة الأولى من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في 16 أغسطس بالرقم SV898، في الساعة 01:00 لتتوقف في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ثم تواصل إلى مطار إنتشون الدولي وتصل في الساعة 19:50 بالتوقيت المحلي.

طائرات حديثة

وستُشغَّل طائرتها الحديثة من طراز بوينج 787 دريملاينر، المكونة من فئتين مع 24 سريرًا مسطحًا في درجة الأعمال، و274 مقعدًا في درجة الضيافة، وتتميز الطائرة بنظام ترفيه في كل مقعد بمحتوى يصل إلى 5000 ساعة ترفيهية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي “بالنيابة” المهندس أحمد الوسية: ” وجود “السعودية” في كوريا الجنوبية يعني المزيد من الخيارات للضيوف من كلا البلدين وخارجهما، إلى جانب ضيافتنا الجوية المميزة وكل منظومة الخدمات الأخرى التي أهّلتنا لنيل الجوائز الدولية”.

رحلات مباشرة

وأضاف أن الخط المباشر بين المملكة وكوريا الجنوبية سيكون له انعكاسات إيجابية على قطاع الأعمال والخدمات اللوجستية والمستثمرين وقطاع التصنيع، ولا سيما في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، فضلاً عن خدمة شرائح متعددة من الضيوف، وكذلك مواكبة خطط التنمية السياحية بجذب المزيد من السياح لزيارة مختلف مناطق المملكة.

ويتيح برنامج “عطلات السعودية”، للضيوف باقات متنوعة لتصميم عطلات إلى “سيئول”، عبر شبكة الخطوط السعودية التي تتضمن إلى جانب الرحلات حجز الفنادق والسيارة والجولات السياحية وغيرها.