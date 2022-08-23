تقدم وزير السياحة، أحمد الخطيب، بخالص الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام السياحة.

تنظيم وتمكين القطاع:

وأكد الخطيب، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن نظام السياحة سيسهم في تنظيم وتمكين القطاع في المملكة، وتحقيق تطلعاتهم.

وختم وزير السياحة تغريدته بوسم “رؤية السعودية 2030”.

الموافقة على نظام السياحة:

ووافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة، على نظام السياحة.