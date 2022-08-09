أعلن نادي الخليج، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعاقده رسميًّا مع حارس المرمى مروان الحيدري؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد.

مروان الحيدري ينضم للخليج

وأشار نادي الخليج عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن إدارة علاء الهمل نجحت في التعاقد مع مروان الحيدري لمدة موسمين حتى عام 2024، وتمنى له التوفيق مع الفريق.

وبدأ مروان الحيدري صاحب الـ26 عامًا، مشواره في نادي النهضة، قبل أن ينتقل إلى صفوف الهلال في 2016، وانضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب عام 2019، وأُعير الموسم الماضي إلى الفيحاء.

الخليج يستعد لدوري المحترفين:

على الجانب الآخر، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج استعداداته لمواجهة الساحل الكويتي، مساء يوم غد الأربعاء، في ثالث مبارياته الودية في معسكره الإعدادي المقام حاليًّا في تركيا.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج قد توج بلقب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى الموسم الرياضي الماضي، ليتأهل لدوري المحترفين، ويبدأ مشواره بمواجهة الهلال حامل اللقب.