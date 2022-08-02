ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي إلى مستوى قياسي جديد أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ وصل إلى مستوى 19.05 جنيهًا.

وتجاوز سعر الشراء للدولار مستوى 19 جنيهًا في بعض البنوك المصرية، إذ بلغ 19.01 جنيهًا للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما كان أقل سعر للشراء عند 18.94 جنيهًا في البنك العربي الإفريقي.

تكلفة التأمين على الديون المصرية

ويتزامن هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، مع ارتفاع تكلفة التأمين على الديون المصرية لأجل 5 سنوات، والتي تعرف بشهادات مبادلة الائتمان أو CDS بالقرب من أعلى مستوياتها التاريخية، والتي سجلت في نهاية يوليو الماضي، 1386 نقطة، أي ما يعادل 13.9%.

العائد الاسمي على السندات

وتشير هذه الشهادات إلى أن المستثمرين في الديون المصرية الراغبين في تأمين استثمارهم ضد خطر التخلف عن السداد، يجب أن يدفعوا ما يعادل 13.9% من قيمة استثمارهم في السندات، وهو ما يشكل تكلفة تتخطى العائد الاسمي على هذه السندات، وبالتالي فإن هناك مزيدًا من الضغط على تدبير موارد دولارية.

وكان المتوسط التاريخي لتكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية يبلغ نحو 300 نقطة أو أقل في معظم السنوات، وارتفع في أوقات قصيرة فوق 600 نقطة خلال الأزمات الكبيرة في السنوات الـ 11 الأخيرة.