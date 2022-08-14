لا تزال توابع قرارات قضية محمد كنو تُلقي بظلالها على الأحداث في الشارع الرياضي السعودي بالفترة الحالية وقبل انطلاق الموسم الجديد.

تصرف كنو يثير الجدل منذ مايو

وكان لاعب الهلال أثار الجدل في يناير الماضي بإعلان تجديد عقده مع أزرق الرياض وهو موقع على عقد الانضمام لأصفر الرياض مما جعل الأخير يتقدم بشكوى قانونية أسفرت عن إيقاف كنو 4 أشهر وحرمان الأزرق من تسجيل الصفقات لفترتين حيث أُصدرت القرارات في مايو الماضي، مما جعل أزرق الرياض يتقدم باستئناف ضد القرارات لـ مركز التحكيم الرياضي.

القانوني والناقد الرياضي محمد الدويش علق قائلًا على آخر التطورات: “منذ البداية كان رأيي القانوني أن التعويض عن إنهاء العقد قضية مستقلة تنظرها غرفة فض المنازعات وأنّ مخالفة التوقيع المزدوج تنظرها لجنة الاحتراف،لو حدث هذا لكانت العقوبات قد حُسمت مبكرًا .. لو”.

وواصل: “الإيقاف والمنع يُفترض أنْ يأخذ البت فيهما صفة الاستعجال فما جدوى البراءة بعد تنفيذ العقوبة أو جزء منها ؟، بينما التعويض والغرامات لا ضرر من تأخيرها لأنّها لا تُنفذ إلّا بعد الدرجة القطعية”.

رد رئيس النصر

ورد مسلي آل معمر رئيس النصر على بيان نادي الهلال أمس السبت عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “لاعبنا من الأول من يوليو إلى صيف 2025، بعقد رسمي موثق في لجنة الاحتراف، يوقعون معه على الهواء، ثم يستغربون تطبيق القانون، عجب عجاب !”.